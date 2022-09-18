مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الآن على يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الاحد 18-2022

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الآن على يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الاحد الموافق 18-2022 ، وبدأ جميع المتابعين للكرة الساحرة وللدوري الاسباني في البحث عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد التي تأتي ضمن الحولة السادسة في الدوري الاسباني وهذا الأمر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في التركيز أكثر وأكثر على كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة المعلومات حول هذه المباراة التي يترقبها وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ستنطلق مباراة ريال مدريد حيث تمتاز هذه المواجهة بانها قوية ويصعب التنبؤ في معرفة الفائز كما ان كلاهما يسعيان بكل قوة إلى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على الترتيب في الدوري والتصدر وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

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ونقدم بين ايديكم التفاصيل الكاملة حول مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الآن ، إذ انها ستنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب واندا ميتروبولتيانو وسط حماسة شديدة من الطرفين لتحقيق الفوز وللمشاهدة هنــــــــــا ، وفيما يلي التوقيت حسب كل دولة وهو التالي: 9:00 بتوقيت مصر ، 10:00 بتوقيت السعودية، 8:00 بتوقيت الجزائر، 11:00 بتوقيت الامارات، 9:00 بتوقيت السودان،10:00 بتوقيت العراق .

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كما وضعنا لكم الان تشكيل ريال مدريد التي سيواجه بها فيها فريق الاتلتيكو ضمن الجولة السادسة في الدوري الاسباني إذ يأتي في حراسة المرمى الحارس: تيبو كورتوا. أما في خط الدفاع الملكي: دافيد ألابا، دانى كارفاخال (إيدير ميليتاو)، أنطونيو روديجر، ناتشو (فيرلاند ميندي).

أما في خط الوسط فإنه يضم: لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينجا)، أوريلين تشواميني (لوكاس فاسكيز). أما في مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردى، رودريغو غوس (إيدين هازارد).

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وبعد أن تعرفنا على تشكيل الريال ، فسوف نتعرف على تشكيل الاتلتيكو الآن وسيعلق على المباراة النارية المعلّق الجزائري حفيظ دراجي اما تشكيل فريق اتلتيكو مدريد فهو على النحو التالي: إذ يأتي في حراسة المرمى: يان أوبلاك. أما في دفاع التشكيلة: خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا، ناهويل مولينا (ماريو هيرموسو)، ستيفان سافيتش.

ونكمل معكم باقي التفاصيل التي توصلكم إلى هذه التشكيل فهو التالي: إذ يأتي في خط الوسط اللاعب: كوكي، أكسيل فيتسل، يانيك كاراسكو (ماركوس يورينتى). في مركز الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان غريزمان (آنخل كوريا)، ألفارو موراتا.

وبحسب ما تم تداوله في الاخبار الرياضية ، فإن إدارة الريال قد أعلنت في بيان لها أن النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق سيتغيب عن مواجهة هذه الليلة ، مشيرة إلى أن بنزيما تعرض للإصابة في منطقة الفخذ في المواجهة السابقة بين الريال وسليتك الأسكتلندي في أولى مواجهات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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هذه المباراة النارية يقدمها التي تجمع بين فريق ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم ، فإن قناة بي أن سبورت 1 ، على التردد نايل سات التردد: 11084، الاستقطاب: أفقي، معامل ترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 6/5.

وعلى عرب سات فهو التالي: التردد: 12379، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500 ، تصحيح الخطأ: 6/5 ، كما ويأتي تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات ، التردد: 11547، والاستقطاب: أفقي، ومعامل الترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 6/5 .

وعلى منصة فيسبوك فقد نشر حساب ريال مدريد الرسمي ، تصميما تحفيزيًا لمشجعيه من أجل مشاهدة فريقه التي سيلعب بها أمام فريق سيلتا فيغو ، وفي الجولة الأولى حصد فريق الريال على ثلاثة نقاط بعد فوزه على ألميريا بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الحسم اللاعب النمساوي ألابا. وهو يريد في هذه المباراة تحقيق الفوز من أجل تصدر الدوري .

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أولا: توقيت المباراة : 10:00 PM بتوقيت القاهرة .

ثانيا: تاريخ المباراة : Saturday, August 20, 2022 .

ثالثا: نتيجة المباراة : سيلتا فيغو 0-0 ريال مدريد

رابعا: البطولة : الدوري الإسباني .

خامسا القناة : beIN Sport HD 1 .

سادسا: المعلق : حفيظ دراجي .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الآن على يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الاحد الموافق 18-2022 نشير على أن فريق ريال مدريد يتصدر المركز الأول في ترتيب الدوري الاسباني الممتاز حيث يمتلك قبل هذه المواجهة رصيد 15 نقطة فيما يحتل فريق اتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.