كم بلغت جباية الحكومة في رام الله خلال 7 أشهر الماضي؟

وصلت جباية الحكومة في رام الله نحو 10 مليار شيكل إلى خزينتها من الضرائب التي يتم جبايتها محليًا ومن المقاصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد.

وذكر تقرير الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محليًا وعبر "المقاصة" في الأشهر السبعة الأولى للعام الجاري، بلغ 9.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، قد احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 3 مليار و427 مليون شيكل.

فيما جاءت ضريبة المحروقات "البلو" في المرتبة الثانية، بقيمة بلغت 2 مليار و140 مليون شيكل، فيما جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من "إسرائيل" عبر المقاصة في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت مليار و693 مليون شيكل.

وبحسب التقرير، فإن الايرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية "محلية" جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي 930 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا في المرتبة الخامسة، بقيمة 721 مليون شيكل، ثم ضريبة الدخل "محليًا" في المرتبة السادسة، بإجمالي إيرادات مالية بلغت 693 مليون شيكل.

وأوضح التقرير أن ضريبة مكوس السجائر التي تجبيها وزارة المالية جاءت في المرتبة السابعة بـ224 مليون شيكل، خلفها الاملاك حوالي 14 مليون شيكل ومكوس المشروبات 3.2 مليون شيكل.