برشلونة يراقب صفقة جديدة من تشيلسي

يبدو أن برشلونة لم يشبع شغفه بعد في ملف الصفقات، بعد مفاجآت الانتقالات الصيفية، ويرغب في إضافة المزيد من اللاعبين الجدد لقائمته التي يطمح في أن تحصد كل الألقاب مستقبلا لإنجاح خططه الاقتصادية الطارئة.



ويسعى برشلونة للتعاقد مع لاعب جديد من تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة يراقب الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، ويرغب في ضمه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يرى جورجينيو كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني هذا الموسم.



وكان برشلونة نجح هذا الموسم في الحصول على خدمات الثنائي أندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو من ألونسو من تشيلسي، ما قد يحفز جورجينيو على الانتقال إلى "كامب نو".



يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، لذا تركز الإدارة مؤخرًا على إبرام العديد من الصفقات المجانية.