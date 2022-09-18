الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 180 فردا خلال هجوم فاشل باتجاه نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم شن هجوم على محور نيكولاييف-كريفوي روغ.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع، تم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني في منطقة زابوروجيه، كما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية 110 عسكريا.

وفي مقاطعتي خاركوف وخيرسون قُتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربات مركزة ودقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كتيبة "أيدار" قد خسرت أكثر من نصف عناصرها بالقرب من قرية زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مقاطعة خيرسون تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وتدمير 8 قذائف من نظام "هيمارس" الأمريكي.