داخلية غزة تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الاثنين 19 سبتمبر الحالي.

وأوضحت الداخلية –في بيان لها- أن السفر ليوم غد هو للحافلتين الثامنة والتاسعة حتى الرقم 150 من كشف المسافرين رقم (2022/32) هنـــــا، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36) هنـــــــا.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشدّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.