تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 ، وزارة التنمية الاجتماعية ومنذ اليوم الأول للإعلان عن تحويل الاموال من قبل الاتحاد الأوروبي ، أعلنت وزارة التنمية منذ اليوم الأول لتحويل الاموال من قبل الاتحاد الاوروبي ان موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2022 ، سيكون نهاية الشهر الجاري ، على ان يكون الصرف كاملاً ، بعد ان تقوم الحكومة بإتمام المبلغ كاملاً، وليس 700 شيقلاً كما كان يتم الصرف خلال الاشهر الماضية .

مسؤول الاعلام بالمفاوضة الأوروبية حدد موعد رسمياً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، نهاية الشهر الجاري لتتطابق مع تصريحات احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الذين أكد ان صرف المخصصات كاملة ستكون نهاية الإسبوع الجاري.





تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

مسؤول الإعلام بالمفوضة الأوروبية في الاراضي الفلسطينية شادي عثمان قال ان موضوع مخصصات التنمية الاجتماعية كان من أهم الموضوعات التي تمت متابعتها، وتم تحويل مبلغ بقيمة 28 مليون يورو ونصف من قبل الاتحاد الأوروبي لحساب السلطة، وهذا المبلغ موجود حاليًا في حساب وزارة المالية.

وتابع "نحن في المراحل الأخيرة في إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري، مشدداً على ان ما بقي حاليًا هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم.

تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

"سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل وفقا لتصريحات مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون ، الذي قال ان أن الدفعة الأولى ستصرف بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

وبين أنه سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمير المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة، مؤكدًا أن الدفعة المالية التي تصرف اليوم للأسر الفقيرة بقيمة 400 شيقل من خزينة الحكومة.