مباحث الوسطى توقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي وتحيله للنيابة

أوقفت المباحث العامة بالمحافظة الوسطى قسم المعسكرات المدعو محمد (م)، بعد قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي في مخيم البريج بالمحافظة وقع بين عائلتي (ن)، (م)؛ أدى إلى إصابة المواطن عبد العزيز (ن) بطلق في القدم.

وبين قسم مباحث المعسكرات، أنه وبعد البحث والتحري عن مطلق النار، تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع مسدس حلواني.

وعليه تمت إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول