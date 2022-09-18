هل هناك دفعة جديدة من تصاريح العمال بغزة الأيام القادمة ؟

نفت وزارة العمل في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، المعلومات المتداولة حول نية الاحتلال "الإسرائيلي" إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمل لأهالي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أنّ الوزارة لم تتلق أي أخبار بهذا الشأن

وقالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل منال الحتة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن الجهات المعنية لم تخبرنا بأي معلومات جديدة عن إصدار تصاريح عمل لعمل قطاع غزة، للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل".

وأضافت الحتة: "في حال تم إبلاغنا عن أي معلومات التي تتعلق بتصاريح العمل، سيتم الإعلان عنها فوراً عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة".

وتداولت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات السوشيال ميديا، أخباراً تفيد بنية الاحتلال "الإسرائيلي" إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمل لعمال قطاع غزة، وهو ما نفته وزارة العمل جملة وتفصيلاً.