حدث أمني وقع الأحد الماضي قرب حاجز الجلمة وكشف الاحتلال عنه اليوم!

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 18/9/2022 ، أن قوة من جنود الاحتلال تعرضت لإطلاق نار من سيارة قرب حاجز الجلمة الأحد الماضي.

وقالت إذاعة الاحتلال إنه لم يُبلغ عن الحادثة للجمهور وقتها لسبب ما.

وفي تفاصيل الحادث ، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن العملية استهدفت قوة عسكرية كانت تستقل سيارة مدنية "كيا بيكانتو"، بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأضافت أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال، لكنه جرى التكتم عليها.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت المستوطنين قبل أيام بالحذر من استخدام هذا النوع من السيارات.

وأوصت المستوطنين بارتداء الخوذة والسترة الواقية في حال قيادتهم للسيارات الصغيرة وغير المصفحة على الطرق الاستيطانية بالضفة الغربية.

وسبق أن نفذ المقاومان أحمد وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان عملية بطولية قرب حاجز الجلمة قتل فيها ضابط إسرائيلي.

وتشير معطيات إلى أن حواجز الاحتلال العسكرية ونقاط تماسه، شمال الضفة الغربية، تعرضت لأكثر من 500 عملية مقاومة خلال العامين الأخيرين، وتنوعت بين عمليات طعن، إطلاق نار، إلقاء عبوات مصنعة محليا.

ويشار إلى أن الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد نفذا عملية كمين الجلمة يوم الأربعاء الماضي على حاجز الجلمة شمال جنين، والتي أدت لمصرع ضابط "إسرائيلي".