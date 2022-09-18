الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة التايه

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد 18/9/2022 القيادي المحرر جمعة عبد الله التايه (51 عاماً) من قيادات حركة الجهاد الإسلامي والحركة الأسيرة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته ومصادرة ممتلكاته الشخصية في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة.

والقيادي التايه من مواليد بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، وأمضى في سجون الاحتلال 25 عاماً على عدة فترات، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأنهى درجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، وهو باحث ومحلل سياسي، وله عدة مؤلفات وإصدارات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي التايه في 24-10-2001م، وأفرجت عنه في 23-4-2020م، بعد اعتقال دام 18 عاماً ونصف، وسبق أن أمضى ما يزيد عن سبع سنوات خلال اعتقالات سابقة، كما خاض معركة الإضراب عن الطعام ومنها الإضراب التضامني عام 2012م. وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء وهما أسامة ونصر الله.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاقتحام والاعتقال بحق كوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي حيث اعتقلت منذ بدء معركة "وحدة الساحات" في قطاع غزة، ما يزيد عن 80 قيادياً وكادراً من الحركة على امتداد الضفة المحتلة.