3 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق جنوبي حيفا

أصيب شابة، في العشرينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة، كما أصيب شخصان آخران (30 و55 عاماً) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث طرق على شارع رقم 2 جنوبي حيفا المحتلة.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة إذ عانت جروحاً في منطقة الرأس، فيما عانى المصابين الآخرين من جروح في أطراف جسديهما.

ووصلت طواقم من سلطة الإطفاء الإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص المصابين بعدما كانوا عالقين من جراء الحادث.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت "شرطة الاحتلال" التحقيق في الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان