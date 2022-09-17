ليفاندوفسكي يحقق 3 أرقام استثنائية

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة انطلاقته الاستثنائية مع الفريق الكتالوني.

ليفاندوفسكي شارك أساسيا خلال مواجهة برشلونة ضد ضيفه إلتشي في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

واستطاع النجم البولندي افتتاح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 34، ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بواقع 6 أهداف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه، إياجو أسباس نجم سيلتا فيجو.

وبفضل هذا الهدف، بات ليفاندوفسكي رابع لاعب على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل 10 أهداف فأكثر في مختلف المسابقات، بعد النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

ويملك ليفا أيضا رقما استثنائيا على صعيد الدوري الإسباني، حيث أنه وصل إلى 10 أهداف في كل المسابقات خلال 8 مباريات فقط خاضها، وهو أمر يحدث للمرة الأولى هذا الموسم.

فضلا عن ذلك، فإن ليفاندوفسكي بات سابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 6 أهداف في أول 6 جولات يخوضها بالمسابقة.

جدير ذكره أن ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة خلال الصيف قادما من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.