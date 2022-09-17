فروانة: الاحتلال اعتقل 77 فلسطينيًا من قطاع غزة منذ مطلع 2022

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، عبد الناصر فروانة، إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 77 فلسطينيًا من قطاع غزة".

وأوضح فروانة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن "معظمهم كانوا من الصيادين"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال "أفرجت عن أغلب المعتقلين لاحقًا".

وأضاف :" أن بحرية الاحتلال "اعتقلت 49 صيادًا فلسطينيا كانوا يعملون بمراكبهم في عرض البحر، وأفرجت عن 40 منهم، فيما أبقت 9 صيادين رهن الاعتقال".

وأشار إلى أن "23 فلسطينيًا آخرين من المعتقلين، جرى اعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود الشرقية أو الشمالية من قطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة عام 48".

وتابع: "كما اعتقل الاحتلال أربعة فلسطينيين أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، شمالي قطاع غزة، وفلسطينيًا واحدًا خلال عمله داخل الأراضي المحتلة عام 48".

تجدر الإشارة إلى أن نحو 210 أسيرًا فلسطينيا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.