وفد الجهاد يعزي بشهداء كفر دان في جنين

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية "الجلمة"، والشهيد عدي صلاح في بلدة كفر دان غرب جنين.

وفي كلمة، له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية إلى عوائل الشهداء عابد وصلاح، الذين قدموا فلذات أكبادهم شهداء على طريق القدس مؤكدًا أن هذه الطريق معبدة بالدماء وسوف تزهر نصرآ وحرية لشعبنا.

وبين القيادي عدنان أن عملية الجلمة حطمت هيبة الاحتلال وكسرت منظومته الأمنية التي عجزت عن اكتشاف المقاومين مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الرد الطبيعي على عمليات القتل المستمرة التي يقوم بها الاحتلال بشكل يومي في الضفة المحتلة والتي كان آخرها الفتى عدي صلاح.

يشار إلى أن الشهيدين المقاوميْن أحمد أيمن عابد (23 عاماً)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاماً) ارتقيا بعد تنفيذهما عملية بطولية على حاجز الجلمة أدت لمقتل ضابط وإصابة آخرين يوم الأربعاء الماضي 14 سبتمبر، فيما ارتقى الشهيد عدي طراد صلاح (17 عاماً)، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين يوم الخميس الماضي 15 سبتمبر.