فوائد القرنفل للشعر خلطات مجربة وفعالة لزيادة كثافة الشعر- تبحث الفتيات تحديداً عن خلطات مجربة وفعالية لزيادة كثافة الشعر، لذا فنجد أن فوائد القرنفل للشعر متعددة، فهو من النباتات التي تشبه المسمار إلى حد كبير ولها رائحة مميزة، وتحتوي على العديد من المعادن والعناصر التي تقوم بدورها في تعزيز صحة الشعر مثل الحديد، الصوديوم، البوتاسيوم، الفوسفور، فيتامين أ، فيتامين ج، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة وهذا يجعله أكثر قوة وصحة ولمعان، ويتم استخدامه في تصنيع الكثير من مستحضرات العناية بالشعر، لذان نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، فوائد القرنفل للشعر خلطات مجربة وفعالة لزيادة كثافة الشعر

فوائد القرنفل للشعر

تطبيق القرنفل على الشعر يمنحه العديد من المنافع مهما كانت الطريقة التي يتم استخدامه بها ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

يعمل القرنفل على التخلص من أي أوساخ أو أتربة عالقة على الشعر ويجعله نظيف مما يساعد على نموه بشكل أكبر.

يجعل رائحة الشعر جذابة ومنعشة.

يحد من المادة الدهنية الموجودة على الشعر لذلك يعتبر الاختيار الأمثل لأصحاب الشعر الدهني.

يزيد من صحة فروة الشعر، لكونه يساعد على وصول الدم إلى بصيلات الشعر، وبالتالي يحارب أي فطريات او بكتيريا ضارة موجودة على الرأس.

القرنفل يعمل على زيادة لمعان الشعر بعد أن يخلصه من السموم والملوثات، ويساعد على ترطيب بصيلاته ويحد من تجعد الشعر.

واحد من أهم فوائد القرنفل للشعر هو تغذية الشعر من خلال منحه العناصر اللازمة لذلك، مما يزيد من وصول الأكسجين إلى الجذور وبالتالي ينمو الشعر بشكل أفضل.

يعمل القرنفل على تقليل تساقط الشعر ويزيد من قوة جذوره، ويقضي على تقصف الشعر وتكسره.

يمنع من ظهور الشعر الأبيض لدوره في زيادة مادة ميلانين الشعر التي تعزز الصبغة.

يساعد القرنفل على التخلص من القشرة والبكتيريا المسببة لها، ويتم ذلك من خلال إضافة بضع قطرات على الشامبو المستخدم في تنظيف الشعر.

فوائد القرنفل للشعر الخفيف

القرنفل من النباتات الفعالة في زيادة صحة الشعر وجعله أكثر كثافة وذلك للأسباب التالية:

الشعر تقل كثافته بسبب استعمال مياه ضارة، أو تطبيق بعض المنتجات التي تحتوي على كيماويات على الشعر، مما يسبب ضعف للجذور نتيجة عدم وصول التغذية إليها.

الشخص الذي يعاني من القشرة الخاصة بالشعر، تمنع وصول المغذيات إلي الشعر وأحياناً قد يتسبب ذلك في الصلع خاصة للرجال، لكن تطبيق زيت القرنفل يعمل على إنبات الشعر.

يمكن وضع كمية قليلة من زيت القرنفل على غسول الشعر حتى يجعله ذلك أكثر قوة وصحة وترفع من فاعلية الشامبو.

أكثر الوصفات الشائعة والتي ينصح بها لأصحاب الشعر الخفيف هو وضع بضع قطرات من زيت الزيتون، بالإضافة إلى القليل من زيت القرنفل وتدليك بصيلات الشعر به ثم غسله بعد ثلث ساعة تقريباً مع مراعاة أن يكون الماء بارد.

فوائد القرنفل للشعر الدهني

القرنفل من أكثر الزيوت التي يفضل أن يستخدمها أصحاب الشعر الزيتي وذلك للأسباب التالية:

الأوجينول: هذه المادة تعمل على تعقيم الشعر وتطهيره، بالإضافة إلى كونها تساعد على ترميم البصيلات وتحد من تكسر الأطراف.

بيتا كاروتين: هذا العنصر يغذي الشعر بفيتامين أ الذي يقوم بدوره في زيادة القدرة المناعية للجسم مما يجعله يحارب العدوى والبكتيريا التي قد تصيب الرأس.

يساعد القرنفل على التخلص من الأوساخ والزيوت الموجودة بشكل زائد في منطقة الرأس، بالإضافة إلى كونه يساعد على جعل الجذور أقوى ويعزز من عملية إنبات الشعر.

يمنح زيت القرنفل الشعر الدهني التغذية التي يحتاجها.

فوائد القرنفل للشعر مع الأطفال

القرنفل من المواد الأمنة خاصة للأطفال وله العديد من المنافع التي تتمثل فيما يلي:

يعمل القرنفل على الحد من قشرة الشعر وذلك من خلال تسخين القليل منه وتدليك فروة الرأس به.

يساعد في زيادة كثافة شعر الأطفال لأنه يحفز على إنبات الشعر.

يقضى على حشرات الشعر لدى الأطفال لأن رائحته نفاذة.

يفضل وضع القليل من زيت القرنفل على الشامبو في شكل قطرات.

فوائد القرنفل للشعر القصير

يساعد القرنفل على زيادة طول الشعر وجعل سميك ويصعب تساقطه خاصة إذا تم إضافة بعض الزيوت الفعالة عليه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الكافور.

ملعقتان طعام من زيت جوز الهند.

أربع ملاعق من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

يوضع مزيج الزيوت مع بعضه البعض ونقلبهم ثم نرفعهم على النار حتى يصبح الزيت دافئا ويسهل تطبيقه على الرأس.

يوزع المزيج على الشعر مع عمل بعض الحركات الدائرية وننتظر نصف ساعة قبل غسل الشعر، أما أصحاب الشعر الجاف يفضل أن يتم تركهم لمدة ليلة كاملة.

يغسل شعرك تحت الماء الجاري أو باستعمال شامبو ملائم لنوع الشعر، ويتم تكرار ذلك الأمر مرة كل عشر أيام للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد القرنفل للشعر مع الحناء

وضع القرنفل مع الحناء على الشعر يعزز من اللون ويجعل أكثر ثباتاً بالإضافة إلى كونه يقلل الجفاف الذي تسببه الحناء وتساعد في ترطيب الشعر ويتم تطبيقها بالوصفة التالية:

المكونات

نصف كوب من الحناء.

ماء ساخن.

ربع كوب من بودرة القرنفل.

طريقة التحضير

نضيف كل من القرنفل المطحون مع الحناء مع بعضهم البعض في وعاء ونقلبهم جيدًا.

ننزل الماء بشكل تدريجي مع التقليب إلى أن نحصل على عجينة متناسقة يسهل تطبيقها على الرأس.

الشعر إذا كان رطبا قبل تطبيق الماسك يفضل أن تكون عجينة الحناء سميكة.

نأخذ العجينة ونضعها على كل أجزاء الشعر بالإضافة إلى تغطيته بقناع شعر من البلاستيك.

ننتظر مدة لا تقل عن ساعة ونصف قبل غسل الشعر تحت الماء الجاري، سوف نلاحظ بعدها لمعان البصيلات وثبات لون الحناء.

فوائد زيت القرنفل للشعر

الزيت القرنفل يحتوي على تركيز أعلى من المواد الفعالة الموجودة به مما يجعل الشعر يستفيد بمعدل أكبر ومن أشهر فوائده ما يلي:

الحد من الميكروبات والبكتيريا الموجودة في الشعر، مما يمنع الإصابة بالالتهابات المختلفة ويستخدم ذلك من خلال وضع القليل من زيت القرنفل على المكان المصاب وننتظر ثلث ساعة قبل أن يتم شطف الشعر.

يجعل لون الشعر أفضل لأنه يعزز من إفراز الصبغة الخاصة بالبصيلات.

يساعد على زيادة نعومة الشعر خاصة إذا تم إضافة القليل من زيت الزيتون عليه حتى يفرد بصيلات الشعر ويجعل له رائحة جميلة.

يجعل جذور الشعر أقوى ويقلل من تساقطها، ويفضل إضافة القليل من زيت الكافور معه لزيادة فاعليته.

يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة المفيدة التي تزيد من قوة الشعر.

زيت القرنفل يجعل الشعر ينمو بمعدل أكبر من الطبيعي ويزيد من طوله بشكل ملحوظ.

أضرار استخدام القرنفل على الشعر

آخر ما نذكره في حديثنا عن فوائد القرنفل للشعر هو بعض الآثار الجانبية الناتجة عن استعماله للشعر مثل ما يلي:

الحكة بصورة مستمرة.

التهابات وتهيج فروة الرأس.

التحسس لبعض الأشخاص من المواد الفعالة الموجودة به.

احمرار في العين والتهابها أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

الإحساس بالوخز عند تطبيق كمية كبيرة من زيت القرنفل على الشعر.