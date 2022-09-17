القدس: وقفة احتجاجية رفضاً لمحاولات الاحتلال أسرلة المنظومة التعليمية

نظم مقدسيون اليوم السبت 17/9/2022، وقفةً احتجاجيةً في مدينة القدس المحتلة، رفضاً لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الطلبة، ومحاولاتها أسرلة المنظومة التعليمية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات عدة، طالبوا فيها بوقف استهداف الاحتلال للمنهاج الفلسطيني، ومحاولة تعميم منهاج محرف، إلى جانب ضرورة ضمان الأمن والأمان لجميع الطلبة.

وحذرت لجنة أولياء أمور الطلبة في الكلية الإبراهيمية بالقدس، من خطورة ما تتعرض له العديد من المدارس الأهلية والخاصة في المدينة المحتلة، من إجراءات وتهديدات وقرارات جائرة من الاحتلال لفرض مناهج تعليمية محرفة.

وكانت سلطات الاحتلال هددت الكلية الإبراهيمية في القدس، بسحب الترخيص وإغلاقها المدرسة في حال لم تعتمد المناهج المحرفة للتدريس.

وبدأت ما تسمى بوزارة المعارف الإسرائيلية مؤخرا بالتضييق على المدارس الخاصة والأهلية في مدينة القدس، سعيًا لإخضاعها لقراراتها وفرضت عليها شروطاً للحصول على تمويل.

ومنعت سلطات الاحتلال تلك المدارس من تنظيم وإقامة أي مظاهر وطنية، مثل رفع العلم الفلسطيني، أو تعليم الطلبة أغاني تراثية ووطنية.