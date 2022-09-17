الاحتلال يستهدف  أراضي المواطنين شمال ووسط القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 17/9/2022 ، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب الأراضي الزراعية وسط وشمال شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وحي الزيتون وسط وشمال شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبة للصرف الصحي، شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى عرقلة عملها.