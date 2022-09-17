"الفيفا" يحسم الجدل .. منتخب الإكوادور سيشارك في مونديال قطر

أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تأهل الإكوادور إلى نهائيات مونديال 2022 المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه الجمعة الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بيرون كاستيلو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.

وقال "فيفا" في بيان "بعد تحليل جميع الوثائق المضافة إلى الملف من قبل الأطراف المعنية، وعقد جلسة استماع، أكدت لجنة الاستئناف (في فيفا) قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

وتابع "من بين اعتبارات أخرى، رأى (فيفا) واستنادا للوثائق المقدمة إليه، أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملًا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا".

وأفاد الاتحاد الدولي بأنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفي حزيران/يونيو، أعلن "فيفا" أنه أغلق تحقيقه بشأن عدم أهلية الظهير الإكوادوري كاستيلو خلال تصفيات مونديال قطر 2022، من دون الإشارة إلى أي عقوبة.

وفتح الاتحاد الدولي في أيار/مايو "إجراءات تأديبية" للنظر في قضية كاستيلو عقب تقديم الاتحاد التشيلي شكوى بشأن جنسيته.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان بأنه "قرر فتح إجراءات تأديبية لفحص احتمال عدم أهلية بيرون ديفيد كاستيلو سيغورا" للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدّم الاتحاد التشيلي بشكوى إلى اللجنة التأديبية لفيفا على خلفية "تزوير محتمل لوثائق منح الجنسية الإكوادورية" للاعب.

وخاض كاستيلو (23 عاما) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-0 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وزعمت شكوى تشيلي أن كاستيلو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 تموز/يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

وارتدى كاستيلو قميص منتخبي الإكوادور لدون 17 عاما و20 عاما قبل أن ينضم إلى المنتخب الأوّل، فشارك لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في أربعة انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور التي نالت المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.

أما البيرو، فحلت خامسة وخاضت ملحقا دوليا مع أستراليا خسرته بركلات الترجيح.

ووقعت الإكوادور في نهائيات قطر 2022 في المجموعة الأولى بجانب البلد المضيف وهولندا والسنغال.