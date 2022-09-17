كورونا عالمياً  : 608 ملايين إصابة والوفيات أكثر من 6.5 مليون حالة

تجاوز، أمس الجمعة، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 608 ملايين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6.5 ملايين حالة وفاة.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية نشر على موقعها، بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 608 ملايين و328 ألفا و548 حالة حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما بلغت أعداد الوفيات 6501469 حالة.

وفي السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 611 مليوناً و324 ألفا و387 إصابة، والوفيات إلى 6 ملايين و524 ألفا و905 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن "النهاية تلوح في الأفق'' لوباء كورونا، حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ظلت وفيات كوفيد ثابتة نسبيا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها، الأسبوع الماضي، منذ مارس 2020، وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.