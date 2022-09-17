5 شهداء بقصف "إسرائيلي" استهدف مطار دمشق في سوريا

استشهد 5 عسكريين سوريين فجر اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مطار دمشق الدولي ونقاط أخرى في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضافت الوكالة الرسمية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرة إلى أن العدوان أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت الوكالة السورية أعلنت في وقت سابق الليلة عن سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق.

وتشن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بين الفينة والأخرى غارات على أهداف للنظام السوري أو تابعة لإيران وحزب الله داخل الأراضي السورية وتسفر أحياناً عن ارتقاء شهداء.