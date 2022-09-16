"حماس" تثمن موقف رئيس تشيلي بشأن السفير "الإسرائيلي"..!

ثمن جهاد طه الناطق باسم حركة " حماس "، اليوم الجمعة، موقف رئيس دولة تشيلي غابرييل بوريش، لرفضه تسلم أوراق اعتماد سفير الاحتلال احتجاجًا على قتل جيش الاحتلال للأطفال الفلسطينيين.

ودعا الناطق باسم "حماس"، تشيلي والدول كافة إلى قطع العلاقة مع الكيان المحتل انتصاراً لقضايا التحرر والعدالة الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اليوم، رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير "الإسرائيلي" بعد استشهاد الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، أمس الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "كان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

وذكرت أن أرتزيالي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس التشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قبل أن يتبلغ بإلغاء اللقاء ويعود أدراجه.

وادعت أن "التشيليون قالوا إن الرفض لم يكن عقابا لإسرائيل، وإنه تقرر تأجيل الحفل للشهر المقبل. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة".