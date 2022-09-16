هالاند يخطف جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الفائز بـ"جائزة لاعب الشهر" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الماضي.

وخطف المهاجم إرلينغ هالاند، جائزة لاعب شهر أغسطس، بعد تفوقه على بقية المرشحين، حيث نجح المهاجم النرويجي في تسجيل 10 أهداف مع مانشستر سيتي في الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة البريميرليغ، الأسبوع الماضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، وضمت 8 لاعبين للتنافس على الجائزة.

حيث ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، كلا من: جابرييل جيسوس (أرسنال)- باسكال جروس (برايتون)- ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) - الحارس نيك بوبي (نيوكاسل يونايتد)- مارتن أوديجارد (أرسنال)- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - رودريجو (ليدز يونايتد).

جدير بالذكر، أن النرويجي إرلينغ هالاند منذ وصوله إلى البريميرليغ، يواصل تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي خلال 6 جولات فقط.