إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة

أصيب مواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة الغربية المحتلة.

في نابلس، أفاد الهلال الأحمر، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 4 اصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت أن طواقم الإسعاف تعرضت للاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال إطلاق الرصاص المطاطي بشكل مباشر باتجاه سيارة الإسعاف، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بهيكل السيارة.

في في كفر قدوم، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وفي بيت أمر أصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المــواجــهات مع الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد اعتراض الاحتلال جنازةً بالمكان.