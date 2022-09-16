الاحتلال  يعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين ويداهم منازل بطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة المحرر منصور حافظ ملحم (39 عامًا)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت بلدة كفر راعي فجر اليوم، وداهمت منزل المحرر ملحم وعاثت خرابًا في محتوياته قبل أن تقوم باعتقاله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

ويُشار إلى أن الأسير ملحم، كان قد أمضى 7 أعوام في سجون الاحتلال على فترتين، وهو متزوح وله 4 من الأبناء.

وفي بلدة صيدا بطولكرم داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين، وخاصة منزل ذوي الأسير المحرر إياد عجاج، وقامت بالعبث بمحتوياته قبل أن تنسحب من المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق المقاومين في الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة والتي كان آخرها إصابة مستوطن بجراح خطيرة أمس بعد عملية إطلاق نار نفذها مقاومون في مستوطنة "كرمئيل" بالخليل.