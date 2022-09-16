الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس

فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على لائحة طويلة من الشركات والمسؤولين الروس.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات مصرفيون ومجموعة شبه عسكرية ومسؤولة مقرّبة من الرئيس، فلاديمير بوتين، متّهمة بتنسيق نقل أطفال أوكرانيين قسرا".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان:" إنّ الولايات المتحدة تواصل اتّخاذ تدابير قوية بغية محاسبة روسيا عن جرائم الحرب التي ترتكبها وعن عدوانها في أوكرانيا".

ويُشار إلى أنه أدرج 22 مسؤولا وكيانا في القائمة الأميركية السوداء، بينهم خصوصا مقرّبون من زعيم الشيشان، رمضان قديروف، الخاضع لعقوبات شخصية، ومسؤولون كبار في النظام المصرفي الروسي بينهم فلاديمير كومليف الذي يتولى إدارة نظام "مير" للدفع بواسطة البطاقات.

وحظرت وزارتا الخزانة والتجارة تصدير المواد المعلوماتية إلى روسيا وبيلاروس في خطوة ترمي بحسب الخزانة إلى إعاقة جهود إعادة بناء الجيش الروسي الذي تكبّد خسائر فادحة في الحرب التي يخوضها في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها فرضت عقوبات على 31 شركة تعمل خصوصا في قطاع الفضاء الروسي، مثل صناعة الأقمار الاصطناعية، وكذلك أيضا في قطاع التقنيات المتطوّرة، مثل صناعة أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية.

وقالت:" أنّها أدرجت كذلك على القائمة الأميركية السوداء خمسة مسؤولين روس بتهمة السماح بسرقة حبوب أوكرانية من قبل روسيا".