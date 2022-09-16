شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 16-9-2022، ارتفاعاً وخاصة الخيار والبندورة، فيما تواصل أسعار الدجاج والبيض ارتفاعها.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 16-9-2022، كما يلي: