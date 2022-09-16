أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 16-9-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:47 ص
16 سبتمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 16-9-2022، ارتفاعاً وخاصة الخيار والبندورة، فيما تواصل أسعار الدجاج والبيض ارتفاعها.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 16-9-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2.5
2 خيار 2.5
3 بصل 1.7
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 3
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 3.3
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 14
16 دجاج 12
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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