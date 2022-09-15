الجهاد الاسلامي: عملية الخليل تعيد للجنوب الثائر مكانته الحقيقية في العمل المقاوم ضد الاحتلال

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية الخليل البطولية، التي وقعت في مستوطنة "كرمئيل" مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر أيلول 2022.

و قال طارق عزالدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة المحتلة، تعقيباً على عملية الخليل البطولية: " إن هذه العملية تأتي في مسارها الصحيح لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال المجرم".

و لفت الى أن عملية الخليل تعيد للجنوب الثائر مكانته الحقيقية في العمل المقاوم ضد الاحتلال.

و تابع عز الدين قائلاً: " الخليل الليلة تقول كلمتها بالرصاص، وتؤكد أن وحدة ساحات المقاومة ضد الاحتلال لن تتجزأ، وأن نهج المقاومة المتصاعد من الخليل جنوباً حتى جنين شمالًا هو نهجٌ واحد عنوانه مقاومة الاحتلال".

و وجه الناطق باسم الجهاد التحلية لمجاهدي شعبنا في الخليل والقدس والضفة المحتلة، قائلاً: "نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه العملية البطولية الجريئة التي طالت قطعان المستوطنين".