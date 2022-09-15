فيديو.. إصابة مستوطن بإطلاق نار في مستوطنة "كرمئيل" جنوب الخليل بالضفة المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إصابة مستوطنًا جراء إطلاق النار عليه من قبل شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كرمئيل" شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال: فإن شاب فلسطيني أطلق النار باتجاه مستوطنة "الكرمئيل" فأصاب مستوطنًا (20 عاما) من المدرسة الدينية في المستوطنة في يده وصدره ووصفت جراحه بالمتوسطة، مشيرةً إلى أن المصاب نقل إلى مستشفى سوروكا.

ونفى مجلس مستوطنة "كرمئيل" -في بيان له- تسلل أي مسلح إلى المستوطنة، وإنما عملية إطلاق النار تم من خارجها.

من جهته، ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن منفذ العملية أطلق النار على المدرسة الدينية قرب سياج المستوطنة، ثم أطلق النار على مركبة على بعد كيلو ونصف متر، ولاذ بعدها بالفرار، ويستخدم الجيش طائرات مروحية وقوات كبيرة في تحديد مكانه.

وأضافت صحيفة معاريف: أن الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات للمستوطنين بالبقاء في منازلهم وتم تفعيل صافرات الانذار عقب تنفيذ العملية.



