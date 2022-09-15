حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، حيث يسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار خاصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت، ويسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم السبت، و يسود جو صيفي لطيف في ساعات الصباح ويميل ليصبح حاراً في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفاً في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما الأحد، فتواصل درجات الحرارة الارتفاع، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبياً الى الحارة نهاراً. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية العالية.

و يكون الجو صافياً يوم الاثنين، و الأجواء الحارة نسبياً تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت، و مع ساعات المساء يصبح الجو معتدلاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.