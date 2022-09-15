الرئيس الصيني: مستعدون لدعم روسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون "إن الصين مستعدة لدعم روسيا في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين".

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله "إن الصين مستعدة لتقديم دعم متبادل وفعال لروسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين، لتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصالات".

وأضاف الرئيس الصيني: "يجب على الطرفين حماية مصالح الأمن الإقليمي، وكذلك مصالح الدول النامية والأسواق الناشئة".

وأشار إلى أنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التنسيق داخل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس والمنظمات الدولية الأخرى.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتضم في عضويتها كلا من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.

في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة "شريك الحوار" لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.