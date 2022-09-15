تين هاج يحدد بديل دي خيا

يبحث مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج، عن حارس أساسي جديد بين الخشبات الثلاث، مع انتهاء عقد ديفيد دي خيا الصيف المقبل، على الرغم من وجود خيار التمديد لمدة 12 شهرا أخرى.



وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن تين هاج ليس مقتنعا بأداء الحارس الإسباني، ويرى في حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك البديل الأنسب.



وينتهي عقد أوبلاك مع أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي، يمكن أن يكون صاحب ال29 عاما، متاحا مقابل رسوم مخفضة في يناير/كانون الثاني أو مجانا في الصيف إذا لم يوقع على عقد جديد مع الفريق الإسباني.



وينظر إلى حارس المرمى السلوفيني أوبلاك على نطاق واسع، على أنه أحد أفضل الحراس في كرة القدم العالمية.



وتزعم التقارير الصحفية أن "الشياطين الحمر" على استعداد لمضاعفة أجر أوبلاك ليصل إلى 300 ألف إسترليني في الأسبوع.