ألابا: نستحق الفوز على لايبزيج

أعرب النمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-0) في مواجهة لايبزيج الألماني، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وقال ألابا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المباراة ليس من السهل تحليلها، وإذا نظرنا إلى 90 دقيقة، بلا شك نستحق الفوز".



وأضاف: "في الشوط الثاني وجدنا الحلول، وكنا أفضل مع وبدون الكرة واستحقينا الفوز".



وأتم: "نحن نعرف قدراتنا ونحاول إظهارها خلال ال90 دقيقة، ومؤخرا انتصرنا في العديد من المباريات بفضل أدائنا في الشوط الثاني، والعام الماضي كان مميزا جدا بالنسبة لنا".



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل لايبزيج بدون نقاط في المركز الأخير.