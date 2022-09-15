أسعار العملات الرقمية العالمية، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات الرقمية ويتابعونها باستمرار، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر العملات الرقمية في العالم، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار العملات الرقمية العالمية، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، وفقدت بيتكوين نحو 0.30% من قيمتها عقب تعرضها لصدمتين.

وتعرضت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة (Bitcoin BTC) إلى صدمتين كبيرتين الأولى هي صدمة بيانات التضخم الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي والتي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث سجل 8.3% مقابل 8.1% بحسب التوقعات، وهو مؤشر على إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة جديدة في سعر الفائدة قد لا تقل عن 0.75%.

والصدمة الثانية التي تعرضت لها بيتكوين فقد جاءت من الأخت الأصغر إيثريوم (Ethereum ETH) عقب إعلان منصة إيثريوم للبلوكتشين الدمج مع سلسلة المنارة لإثبات الحصة.







سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأربعاء بنسبة 0.34% إلى 20,138.21 دولار، وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 385,8 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار باقي العملات الرقمية اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.41% إلى 1,609.15 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.95% ليبلغ 275.40 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.25% ليسجل 0.3402 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.49% إلى 0.475 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.57% ليصل إلى 0.06048 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.91% ليصل إلى 7.10 دولار.

تحذيرات من نتائج التعدين

وعلى النقيض تعتمد سلسلة المنارة على التحقق عبر إثبات الحصة، وهو أن كل مشارك يتعهد بالتخلي عن جزء من حصته لغرض التحقق من سلامة عملية الاستثمار، وهذا لا يتطلب الكثير من العمليات الحسابية ولا يستغرق الطاقة نفسها التي تسهلك في التعدين، لذلك يرى خبراء سوق الكريبتو للعملات الرقمية المشفرة أن إيثريوم قد تزيح بيتكوين التي تستنذف طاقة العالم من على عرش العملات الرقمية المشفرة خلال المستقبل القريب.