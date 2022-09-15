هل الكلاب لا تتقلب أثناء نومها؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن الكلاب لا تتقلّب في أثناء النوم، مستشهدين بما جاء في القرآن عن كلب "أصحاب الكهف".

ويُشار إلى أنه ادعى متداولو المعلومة أن الكلاب لا تتقلّب في أثناء النوم لأن أجسامها لديها خاصيات تحول دون تقرّحها إن بقيت ثابتة لوقت طويل بخلاف الإنسان، فما صحة ذلك؟

وجاء في المنشورات المتداولة على مواقع التواصل باللغة العربية: "الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرّح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة ولو لم يتقلب".

وربط مؤيدو المنشور بين هذه المعلومة وآيات سورة الكهف في القرآن الكريم التي تتحدّث عن فتيان اعتزلوا مجتمعهم ولجأوا إلى كهف مع كلبهم، حيث ناموا 300 سنة، ثم استيقظوا وقد انقلبت أمور مجتمعهم إلى ما لم يكن متصوّراً.

وقد ذكر القرآن تقلّب الفتيان في أثناء نومهم الطويل، ووصف الكلب بأنه كان باسطاً ذراعيه على باب الكهف. ومع أن الآيات لم تذكر صراحة أن الكلب لم يتقلّب مثلما تقلّب الفتيان النائمون، إلا أن أصحاب المنشور ذهبوا إلى هذه الخلاصة، ورأوا أن في هذه الآيات "إعجازاً علميّاً".

وقالت وكالة فرانس برس:" إن المعلومة المتداولة ادعاء غير صحيح، فالكلاب تُصاب هي أيضاً بما يُسمّى "تقرّحات الفراش" وينبغي أن تتقلّب في أثناء النوم منعاً لذلك".

ووفقا لـ"فرانس برس"، فإن هذا الادّعاء لا أساس له من الناحية العلميّة حيث تصاب الكلاب بقرح الفراش حسب الطبيب البيطري كريم حجازي.

وقال حجازي: "أمراض قرح الفراش شائعة جداً لدى الكلاب، فهي تصاب بقرح الفراش تماماً مثل الإنسان إذ ظلّ جسمها ثابتاً لمدّة".

وأضاف الطبيب والجراح البيطري: "تحدث هذه الحالات مع الكلاب المصابة بأمراض مثل الجفاف أو الشلل، لذا نوصي أصحابها بتقليبها كلّ ثلاث ساعات أو أربع".

وفي الحالات التي يُصاب بها الكلب بتقرّح الفراش "ينبغي إعطاؤه مضادّات حيويّة ومراهم"، بحسب الطبيب.

وأيّد ذلك الطبيب البيطريّ محمد النجار، الباحث بكليّة الطب البيطري في جامعة القاهرة، موضحا: "الكلاب يمكن أن تصاب بتقرحات الفراش أو ما يطلق عليها (تقرّحات الضغط) مثلها مثل البشر".

وشرح الطبيب أن هذه التقرّحات "تحدث إذا ظلّ الكلب مستلقيًا على سريره أو على الأرض لمدّة طويلة من دون حركة".