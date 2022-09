الصين تضيء الشوارع بطريقة مبتكرة لتوفير الكهرباء

تعمل الصين منذ سنوات على توسيع اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة لتوفير احتياجات مواطنيها ومصانعها بما يواكب نشاطها الاقتصادي المتنامي.

ففي ذات الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء محطات طاقة شمسية عملاقة ومزارع رياح وسدود مائية لتوليد الكهرباء، يبتكر الصينيون طرقا جديدة لتوفير الطاقة في مجالات مختلفة منها إنارة الطرق.

وعلى خلاف الأساليب التقليدية في وجود مصدر كهرباء موحد لإنارة الشوارع، بدأت الصين تطبيق نظام جديد يعتمد على تثبيت ألواح طاقة شمسية بأحجام مناسبة على الأعمدة لشحن بطارياتها نهارا وتبدأ في الإضاءة ليلا بصورة آلية.

ولأن الصين أصبحت تمتلك تقنيات متطورة وصناعة ضخمة في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية، فقد أصبحت تكلفة تطبيق الأفكار المبتكرة في هذا المجال أقل، ما يشجع على التوسع في استخدامها.

Solar street lights lining for kilometers charge themselves during the day when the sun is up and illuminate the road at night in Huai’an City, east China’s Jiangsu Province. pic.twitter.com/WXD3DQF0dH