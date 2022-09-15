دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات الجولة الثانية وجدول الترتيب

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي شهدت نتائج مثيرة، أبرزها فوز بايرن ميونخ وليفربول على برشلونة واياكس على الترتيب.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "للتشامبيونز ليغ":

المجموعة الأولى:

ليفربول (إنجلترا) - أياكس أمستردام (هولندا) – (2-1)

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - نابولي (إيطاليا) – (0-3)

1- نابولي (إيطاليا) – 6 نقاط

2- أياكس أمستردام (هولندا) – 3 نقاط

3- ليفربول (إنجلترا) – 3 نقاط

4- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – من دون نقاط.

المجموعة الثانية:

باير ليفركوزن (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (2-0)

بورتو (البرتغال) - كلوب بروج (بلجيكا) – (0-4)

1- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

2- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 3 نقاط

3- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 3 نقاط

4- بورتو (البرتغال) – من دون نقاط.

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) – (2-0)

فيكتوريا بلزن (التشيك) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-2)

1- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

2- برشلونة (إسبانيا) – 3 نقاط

3- إنتر ميلان (إيطاليا) – 3 نقاط

4- فيكتوريا بلزن (التشيك) – من دون نقاط.

المجموعة الرابعة:

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – (2-0)

مارسيليا (فرنسا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – (0-1)

1- سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – 6 نقاط

2- توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – 3 نقاط

3- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – 3 نقاط

4- مارسيليا (فرنسا) – من دون نقاط.

المجموعة الخامسة (E):

ميلان (إيطاليا) - دينامو زغرب (كرواتيا) – (3-1)

تشيلسي (إنجلترا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – (1-1)

1- ميلان (إيطاليا) – 4 نقاط

2- دينامو زغرب (كرواتيا) – 3 نقاط

3- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – نقطتان

4- تشيلسي (إنجلترا) – نقطة واحدة.

المجموعة السادسة (F):

ريال مدريد (إسبانيا) - لايبزيغ (ألمانيا) – (2-0)

شاختيور (أوكرانيا) - سيلتك (إسكوتلندا) – (1-1)

1- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

2- شاختيور (أوكرانيا) – 4 نقاط

3- سيلتك (إسكوتلندا) – نقطة واحدة

4- لايبزيغ (ألمانيا) – من دون نقاط.

المجموعة السابعة (G):

مانشستر سيتي (إنجلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (2-1)

كوبنهاغن (الدانمارك) - إشبيلية (إسبانيا) – (0-0)

1- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 6 نقاط

2- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 3 نقاط

3- كوبنهاغن (الدانمارك) – نقطة واحدة

4- إشبيلية (إسبانيا) – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة (H):

ماكابي حيفا (إسرائيل) - باريس سان جيرمان (فرنسا)

يوفنتوس (إيطاليا) - بنفيكا (البرتغال)

1- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 6 نقاط

2- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

4- يوفنتوس (إيطاليا) – من دون نقاط

3- ماكابي حيفا (إسرائيل) – من دون نقاط.