"مهجة القدس": الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد نهار أحمد عبد الله السعدي (41 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/09/2003م، وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/05/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 4 مؤبدات بالإضافة إلى 20 عامًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأسير السعدي يعاني من آلام حادة في المعدة والظهر بسبب معاناته المستمرة مع الديسك؛ وعانى خلال فترة اعتقاله الطويلة من سياسات الاحتلال التعسفية "الإهمال الطبي"؛ وقد تم عزله لمدة تزيد عن ثلاث سنوات؛ وكذلك منعت سلطات الاحتلال عائلته من الزيارة لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نهار السعدي ولد بتاريخ 30/10/1981م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

الدائرة الإعلامية

15/09/2022