مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بالرصاص حاجز "دوتان" التابع للاحتلال "الإسرائيلي" جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة، وانسحبوا من المكان بسلام.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار صوب جنود الاحتلال على حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت المصادر: "تمكن المقاومون من استهداف حاجز دوتان الاحتلالي جنوب غرب جنين بوابل من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام".

وارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في مدن الضفة المحتلة، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.