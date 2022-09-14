إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنشرة في برقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، ويُصاحبها استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وجرحى واعتقال الآلاف، إضافة إلى هدم مئات المنازل.