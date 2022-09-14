إصابة شابين خلال مواجـهات مع الاحتلال غرب رام الله

أُصيب شابان، مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الجانية غرب محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية: بإصابة شابين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قرية الجانية غرب رام الله، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، ويُصاحبها استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وجرحى واعتقال االآلاف، إضافة إلى هدم مئات المنازل.