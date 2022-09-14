كلوب يسخر من فكرة مالك تشيلسي

أثار اقتراح الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي، بإقامة مباراة بين فرق الشمال ضد أندية الجنوب بالدوري الإنجليزي الممتاز، دهشة وسخرية من قبل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول.

وقال بويلي: "لماذا لا تقام مباراة بين نجوم الشمال ضد نجوم الجنوب في الدوري، وعائدها يذهب في الاتجاه الأنسب لإدارة الدوري الإنجليزي".

وأضاف مالك تشيلسي: "الجميع يحب فكرة زيادة عائدات الدوري"

وتشهد منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة إقامة مباراة في شهر فبراير من كل عام، بين 24 لاعبا من كل الفرق، وتحمل اسم "مباراة كل النجوم".

وعلق يورغن كلوب، على الفكرة الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي (2-1) مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ساخرا: "لم يتردد ولم ينتظر طويلا، هذا أمر عظيم، عليه حين يجد موعدا مناسبا أن يتصل بي".

وأضاف: "لقد نسي أنه في الرياضات الكبرى في أمريكا، يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة 4 أشهر، وهم سعداء جدا لأنهم يستطيعون ممارسة القليل من الرياضة في فترات الراحة هذه.. الأمر مختلف تماما في كرة القدم".

وواصل: "ما الذي يمكنني قوله؟ هل يريد أيضا جلب عرض "Harlem Globetrotters" ويجعلهم يلعبون ضد فريق كرة قدم".

ويشير كلوب إلى فريق "Harlem Globetrotters" وهو فريق ترفيهي لكرة سلة، تأسس منذ عام 1926، ويلعب مباريات ترفيهية في جميع أنحاء العالم.

وتابع المدرب الألماني: "أنا مندهش من السؤال، لذا من فضلك لا تحكم على إجاباتي كثيرا، ربما يمكنه شرح ذلك لي في وقت ما وإيجاد التاريخ المناسب".

وأوضح: "لست متأكدا من أن الناس يريدون رؤية ذلك، تخيل أن لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون جميعا في فريق واحد!".

وأتم كلوب: "أنا لست متأكداً هل هناك عدد كبير يريد مشاهدة لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون في فريق واحد، وليس الفريق الوطني، ونفس الأمر للاعبي أرسنال وتوتنهام، هل ترى أن هذا مثير؟".