"متابعة العمل الحكومي" في غزة تتخذ جملة قرارات مهمة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، صرف مبلغ مالي لدعم كلية العودة الجامعية، وصرف مبلغ مالي بغرض استكمال بناء وتشطيب مركز شرطة الشوكة بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وقررت اللجنة في ختما جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، تكليف وزارة المالية بصرف قائمتين جديدتين من الكشوفات المقدمة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج والعلاج.

وخصصت مبلغاً مالياً لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتدعيم الأجزاء الحرجة المهددة بالانجراف من شاطئ البحر خلال موسم الشتاء القادم، وخصصت دعمًا مالياً حكومياً لمشروع استكمال فتح شارع القدس رقم (1050) بمحافظة غزة.

وقررت تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير سياسة تبادل وجمع البيانات الحكومية، كما قررت اعتماد التوصيات الخاصـة بلجنة استكمال مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ (عنق الزجاجة).

ووافقت على توصيات لجنة إنشاء حوض تجميع مياه الأمطار شمال شرق مدينة غزة، كما وافقت على تخصيص قطعة أرض لصالح إقامة ورشة الصيادين في ميناء غزة، وإقرار المبادرة المقدمة من لجنة تعزيز السلوك القيمي للتعامل مع حالات محاولة الانتحار.

وصادقت على خطة تنفيذ جائزة أفضل مبادرة خيرية فردية للعام 2022م، وقررت تشكيل لجنة حكومية دائمة تختص بقضايا المرأة، برئاسة وزارة شئون المرأة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.