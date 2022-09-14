مالك تشلسي يكشف عن سبب إقالة مدرب الفريق

كشف الأميركي تود بويلي مالك نادي تشلسي أسباب إقالة مدرب الفريق السابق الألماني توماس توخيل، الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وأعلن نادي تشلسي في مايو الماضي توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأميركي تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وقال بويلي في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة: "عندما تتولى أي نشاط تجاري، عليك التأكد من موافقتك على الأشخاص الذين يديرون الشركة".

وأضاف "من الواضح أن توخيل موهوب للغاية وحقق نجاحا كبيرا في تشلسي. كانت رؤيتنا للنادي هي العثور على مدرب يريد حقا التعاون معنا".

وتابع: "هناك الكثير من الجدران التي يجب كسرها في تشلسي، قبل وصولنا لم يشارك الفريق الأول والأكاديمية البيانات والمعلومات مع أحد حول المكان الذي أتى منه كبار اللاعبين".

وواصل: "كانت حقيقة قرارنا أننا لم نكن متأكدين من أن توماس رأى الأمر بنفس الطريقة التي رأيناها بها. لا أحد على صواب أو خطأ، لم يكن لدينا رؤية مشتركة للمستقبل".

واستكمل: "لم يكن الأمر متعلقا بمباراة دينامو زغرب ولكن بالرؤية المشتركة لما أردنا أن يكون عليه تشلسي".

وأتم: "لم يكن قرارا تم اتخاذه بسبب فوز أو خسارة واحدة ولكن لأننا نعتقد أنه الرؤية الصحيحة للنادي".

سجل تشلسي مع توخيل

تولى توخيل تدريب تشلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أشرف توخيل (49 عاما) على تدريب تشلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشلسي تحت قيادة توخيل 196 هدفا واستقبل 105.