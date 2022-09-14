فرنسا: لا نستبعد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي هذا الشتاء

قالت شركة (RTE) الفرنسية، اليوم، إنها " لا تستبعد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي هذا الشتاء، في ظل نقص الامدادات من الغاز الروسي".

وأضافت الشركة - في بيان لها- أنه من الممكن تجنب وقوع تفادي هذا الاحتمال عن طريق تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 1% إلى 5 %.

وأكدت أنه المخاطر تزداد في الشتاء في حدوث تحميل عالي على شبكة الكهرباء، ولكن يمكن تجاوز ذلك من خلال إجراءات صارمة في مجال توفير الطاقة".

يشار إلى أن موسكو أعلنت مؤخرًا عن وقف امدادات الغاز على الدول الأوروبية بسبب حدوث خلل في احدى الانابيب الناقلة.