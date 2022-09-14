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ماذا قال الشهيد أحمد عابد بطل عملية حاجز الجلمة "كمين الفجر"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:01 م
14 سبتمبر 2022
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