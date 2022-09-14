والد الشهيد هاني عابد يروي تفاصيل تعرفه على جثمان شهيدي عملية الجلمة

رفضت سلطات الاحتلال، السماح للمواطن هاني صبحي عابد، برؤية جثمان ابنه الشهيد عبد الرحمن، وابن خاله الشهيد أحمد أيمن إبراهيم عابد، واكتفت باطلاعه على صور لهما.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت المواطن هاني عابد الى حاحز الجلمة شمال جنين للتعرف على جثماني الشهيدين اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح عند الحاجز حسبما ذكر الاحتلال.

وقال المواطن عابد بعد بأن ضابط مخابرات الاحتلال اتصل به وأبلغه بالحضور لحاجز الجلمة دون توضيح الأسباب، وبعد تأخيره واحتجازه لساعة ونصف اقتادوه لمنطقة داخل الحاجز، وهناك سأله الضابط عن نجله هاني وحياته وماذا يعمل، قبل أن يبلغه بأنه "قتل" دون ان يكشف له عن اي تفاصيل.

وأضاف الوالد: "سألني الضابط هل تريد رؤيته وهل لديك جاهزية لذلك؟، فقلت نعم، لكنه رفض السماح لي بمشاهدته، وعرض علي صورتين عبر الهاتف الخلوي للتعرف على الشهيدين، وشاهدت صورة ابني هاني وكذلك صورة أحمد، ولاحظت وجود أثار رصاص في عنق أحدهما".

وأشار إلى أن ضابط المخابرات الإسرائيلية طالبه بمراجعة قوات الجيش لمعرفة ما حدث وإذا ما كان سيستلم الجثامين.

وأكد أن أحمد وعبد الرحمن لم يكونا من المطلوبين ويعيشان حياة طبيعية، وقد فوجيء بالعملية.