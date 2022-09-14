مجدلاني يعلن عن موعد الإعلان عن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

أعلن احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء 14/9/2022 ، ان الوزارة ستعلن عن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية كاملة نهاية الشهر الجاري.

وقال مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ان وزارة التنمية الاجتماعية أتمت كافة الاجراءات الضرورية في تحديث البيانات من الفئات المستفيدة ، والتأكد بالأمس من تحويل 28 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي .

وأوضح مجدلاني ان الصرف سيكون كاملاً 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في قطاع غزة ، و 35 ألف في الضفة الغربية بواقع حوالي 137 مليون شيكل".