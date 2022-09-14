بالفيديو والصور شهيدان بعد تنفيذهما لكمين واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة

اعلنت مصادر عبريه صباح اليوم الاربعاء 14/9/2022 عن استشهاد شابين بالقرب من حاجز الجلمة المقام بالقرب من مدينه جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن الشهيدين كانا قد أعدا كميناً لجنود الاحتلال على الحاجز، وخاضا اشتباكا مسلحا مع قوة احتلالية من الجنود أدت إلى استشهادهما.

وتحدث شهود عيان من مدينة جنين عن وقوع إصابات عديدة بين قوات الاحتلال حيث شوهدت طائرات مروحية تقوم بنقل المصابين من المكان.

وفي وقت لاحقت أعلنت مصادر محلية أن الشهيدين هما أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان غربي جنين.





وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الحدث وقع عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا.

وعقب الحدث الأمني، قررت سلطات الاحتلال "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا في نشر التفاصيل حول الحدث الأمني الذي حصل قرب حاجز الجلمة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عن إصابة اثنين من المسلحين الفلسطينيين قرب حاجز الجلمة في جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان "رصدت مراقبات الجيش الإسرائيلي اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بمحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحين بفتح النار، وردت القوات وقامت بتحييدهما".

وأفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال المتواجدة على الحاجز، أسفر عن قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن حركة طائرات وإسعافات في المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه "بناء على طلب الجهات الأمنية، فرض حظر نشر مؤقت على تفاصيل الحدث عند حاجز الجلمة، باستثناء إصابة فلسطينيين اثنين".