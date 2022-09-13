تراجع أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 13/9/2022، لتفقد أكثر من دولارين، فيما ارتفعت معادن نفيسة أخرى يتصدرها الفضة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.02 دولار لتصل إلى 1715.54 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1725.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.93% إلى 18.94 دولار للأوقية، بينما زادت البلاتين بنسبة 0.09% إلى 873 دولارا، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.47% إلى 2165.52 دولار.