حماس: استخدام طائرات مُسيّرة مُسلحة في الضفة تصعيد إجرامي خطير

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 13/9/2022، استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" طائرات مُسيّرة مُسلحة في الضفة الغربية بالتصعيد الإجرامي الخطير.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي له، " أن ذلك يكشف حالة الرّعب والفشل التي يعيشها قادته بفعل العمليات التي ينفذها المقاومون، والتصدّي المستمر لاقتحاماته في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة.

وأضاف القانوع :"إن هذا بمثابة محاولة يائسة لن تفلح في إخماد جذوة الاشتباك المتصاعد ضد جنوده المحتلين وقطعان مستوطنيه."

وأكد القانوع، أن كل أدوات القتل ووسائل الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لن تجلب له أمناً مزعوماً، ولن تحقّق له أهدافه الخبيثة في مواصلة حربه المسعورة على أرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا الجماهير إلى مواصلة صمودهم وتصدّيهم للاحتلال بكل الوسائل حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة. كما قال.